"المركزي الكويتي" يحفز البنوك على رفع فائدة الودائع

رفع بنك الكويت المركزي سعر إعادة الشراء - الريبو لليلة واحدة بنحو 0.25% إلى 2%، كما رفع الريبو لمدة أسبوع من 2% إلى 2.25%، ولمدة شهر من 2.5% إلى 2.75%، وذلك حسب بيانات البنك المركزي التي ظهرت الخميس الماضي، عقب يوم واحد على تثبيت "المركزي" للفائدة عند 3% مخالفا رفع الفائدة الأميركية بربع نقطة مئوية مساء الأربعاء الماضي.

وتفسر السوق المصرفية قرار رفع سعر الريبو كمحاولة من "المركزي" لاستخدام أدواته المتاحة لإعطاء هامشا للبنوك لرفع الفائدة على الودائع وتعزيز جاذبية الدينار مقابل الدولار، بعد تثبيت الفائدة من قبله.

وكان بنك الكويت المركزي ثبت الفائدة غير مرة، لكنه كان يستخدم أداة إضافية لتحفيز البنوك على رفع الفائدة على الودائع، حيث كانت لديه إمكانية لإصدار سندات لصالح الحكومة ولأغراض سد العجز في الميزانية العامة، لكنه توقف عن استخدام هذه الأداة تحديدا لعدم تجديد قانون الدين العام في أكتوبر الماضي.

ويتوقع أن ترفع البنوك المحلية الفائدة على الودائع اعتبارا من اليوم. ووصلت الودائع في البنوك الكويتية إلى مستويات قياسية، فبحسب آخر بيانات للمركزي عن ابريل الماضي فقد بلغت 36 مليار دينار أو نحو 120 مليار دولار، ربعها تقريبا تعتبر ودائع تحت الطلب، أي لا يدفع عليها أي فوائد وحجمها 30 مليار دولار.