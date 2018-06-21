ألمانيا تربح 2.9 مليار يورو من صفقات ديون اليونان

حققت #ألمانيا أرباحاً منذ 2010 تصل إلى 2,9 مليار يورو (3,5 مليار دولار)، من الديون التي منحت لليونان لمساعدتها في أزمتها المالية، بحسب تقرير حكومي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" اليوم الخميس.

وقال سفين-كريتسيان كندلر النائب في حزب الخضر الذي كشف عن هذه المعلومات في سؤال لوزارة المالية: "بعكس ما يقوله التيار اليميني، فقد حققت ألمانيا أرباحاً هائلة من أزمة اليونان".

وأظهرت وثيقة وزارة المالية أن البنك المركزي الألماني #بوندزبنك، حقق بنهاية العام الماضي مكاسب بلغت 3,4 مليار يورو من فوائد السندات اليونانية التي اشتراها بين 2010 و2011.

وكان مسؤولون في البنك اشتروا ديوناً يونانية بموجب خطة عرفت باسم "برنامج أسواق الأوراق المالية"، وضعها البنك المركزي الأوروبي لتهدئة الأسواق المالية في اقتصادات #منطقة_اليورو المضطربة.

ومنذ اجتماع مجموعة اليورو في فبراير 2012، اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على وجوب دفع الفائدة على هذه السندات إلى أثينا من خلال #آلية_الاستقرار_الأوروبي، الهادفة إلى حل الأزمات المالية في المنطقة.

وأرسل البنك المركزي الألماني بموجب ذلك 527 مليون يورو إلى اليونان في 2013، إلا أن آلية الاستقرار الأوروبي احتفظت بمبلغ الفائدة في 2014 والذي وصل إلى 387 مليون يورو، وهي جزء من مبلغ 1,8 مليار يورو مخصصة لتغطية بعض دفعات سداد الدين اليوناني، مقابل تطبيق الحكومة إصلاحات طالب بها الدائنون.

وانتهى ذلك الترتيب في يونيو 2015، عندما علقت مجموعة اليورو التعاملات خلال خلاف مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس.

ومع الأخذ في الاعتبار مختلف التطورات، فقد حققت الحكومة الفيدرالية الألمانية أرباحاً من الدين اليوناني وصلت إلى 2,5 مليار يورو، بينما حصل بنك "كاي إف دبليو" للاستثمار العام على مبلغ 400 مليون يورو كفائدة لسداد قرض لليونان، وهو ما يصل إلى إجمالي 2,9 مليار يورو من الأرباح.

وسيلتقي وزراء مجموعة اليورو، الخميس، لإجراء محادثات حول إنهاء صفقة الدين اليونانية، بعد تسع سنوات من الصدمة التي أحدثتها #اليونان في العالم بديونها الخارجة عن السيطرة، والتي مهدت لثلاث صفقات مساعدة وكادت تؤدي إلى انهيار #اليورو.

وفي حال التوصل إلى اتفاق، فإن البرنامج الثالث بقيمة 86 مليار يورو، والذي تم التوصل إليه في 2015، سينتهي في أغسطس، ليصل مستوى المساعدات التي حصلت عليها اليونان إلى 273 مليار يورو منذ 2010.

وقال كندلر إن اليونان "وفت بالتزاماتها وعلى مجموعة اليورو الآن الوفاء بوعودها"، داعياً إلى "تخفيف كبير للديون" على البلد المتوسطي.

وتتردد دول متشددة من بينها ألمانيا وهولندا وغيرها من دول شمال أوروبا، في منح مزيد من صفقات تخفيف الديون لليونان، بينما تحبذ فرنسا والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي تخفيف أعباء اليونان.

وناقش وزراء المالية استئناف تحويل مكاسب الفائدة على السندات اليونانية إلى أثينا.