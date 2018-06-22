موديز: الوضع الائتماني للبنان يعكس حجم ديونه الكبير جدا

قالت #وكالة_موديز للتصنيف الائتماني إن الوضع الائتماني للبنان يعكس عبء الدين الكبير جدا الذي يتحمله.

وأضافت الوكالة في تقرير لها أن تدني مستوى المتانة الاقتصادية للبنان يعكس تواضع مستويات دخل الفرد، وضيق آفاق النمو، والقابلية للتضرر من صدمات خارجية.

وتوقعت الوكالةنمو #اقتصاد_لبنان 2.5% في 2018 و3% في 2019 بعد نمو بلغ نحو 1.9% في عام 2017.

النظرة المستقرة تضع في الاعتبار #الاحتياطيات_الأجنبية الكبيرة لدى لبنان، والذي أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الاضطرابات السياسية في السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن تخفض الوكالة تصنيف لبنان إذا استمر انخفاض تدفقات الودائع الذي يشير إلى زيادة مخاطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات. وأشارت إلى أنها سترفع تصنيف لبنان إذا حققت الإصلاحات المالية استقرارا يتبعه تغيير في مسار الدين قابل للاستمرار طويلا.