HSBC يستعد لافتتاح مقره الإقليمي الجديد في دبي

أكد بنك "إتش إس بي سي" أن افتتاح مقره الجديد لمنطقة الشرق الأوسط سيكون خلال شهر يوليو المقبل، وذلك في تصريحات أدلى بها متحدث رسمي من البنك ونقلتها وكالة "بلومبيرغ".

ويقع المقر الجديد في منطقة "داون تاون دبي"، بتكلفة إنشاء تقدر بحوالي 250 مليون دولار (918.1 مليون درهم).

وكان "إتش إس بي سي"، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن ويعد من أكبر البنوك على مستوى العالم، أعلن منذ يناير 2016 عن خططه لإنشاء مكتب جديد له في دبي ليكون مقره في منطقة الشرق الأوسط.

و كانت شركة "جي إف تي" نشرت على موقعها الإلكتروني في وقت سابق عدة صور للبرج الذي يضم المقر الجديد، وهو لا يزال تحت الإنشاء، وذكرت أنه من إنشاء شركة "ملتيبليكس"» الأسترالية الشهيرة للمقاولات، بحسب صحيفة "البيان".