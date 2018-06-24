الشال: مناورة "المركزي الكويتي" تقلصت.. والدولار سيكسب!

علق تقرير حديث لشركة الشال للاستثمار على قرار #بنك_الكويت_المركزي الأخير في تثبيت الفائدة بشكل عاكس خطوة الفيدرالي الأميركي في رفع الفائدة.

وقال في التقرير: "نعتقد أن هامش مناورة بنك الكويت المركزي في عدم التبعية لحركة سعر الفائدة على #الدولار الأميركي تقلـص بشـدة، ووفقــاً لتقديرات #الفيدرالي_الأميركي الأخيرة، من المحتمل رفع الفائدة الأساس مرتين خلال ما تبقى من العام الجاري، وثلاث مرات في عام 2019، بما يهدد هدف البنك المركزي الأساس وهو ضمان تفوق جاذبية العائد على ودائع الدينار الكويتي من أجل توطينه".

وتابع التقرير: "ورغم ثقتنا بمهنية وقدرة بنك الكويت المركزي، وضخامة المعلومات التي يملكها بما يرجح صحة قراراته، إلا أننا نعتقد أن قراره الحالي بتثبيت الفائدة على الدينار الكويتي كان صعباً وحادا، بمعنى أن نفعه وضرره أصبحا متقاربين جداً".

"فمن جانب، تضيق، وسوف تضيق أكثر، الهوامش في الفائدة على ودائع العملتين بعد أن فقد الهامش بين سعر الخصم على الدينار الكويتي والفائدة الأساس على الدولار الأميركي 0.75 نقطة مئوية منذ 16 ديسمبر 2015 بما بات يهدد توطين #الدينار_الكويتي"، بحسب التقرير.

ومن الجانب الآخر، هناك القلق المستحق على أثر رفع سعر الفائدة السلبي على النمو الاقتصادي الهش، إضافة إلى أثر عنف الأحداث الجيوسياسية ما تسبب إلى جانب النمو الهش في ضعف كبير في نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص، وارتفاع سعر الفائدة سوف يحبطه أكثر.

لذلك، تتوقع الشال ضغوطا أشد في المستقبل القريب تميل في معظمها إلى ترجيح تبعية الحركة لسعر الفائدة على الدولار الأميركي، ولن يكون ذلك بلا تكاليف، فالمفاضلة بين الخيارين ستكون صعبة وحادة، أو خيارا بين سيئ والأكثر سوءا.