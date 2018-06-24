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الصين تخفض الاحتياطي الإلزامي لبنوك بواقع 50 نقطة أساس

المصدر: بكين – رويترز
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ذكر #بنك_الصين_المركزي، اليوم الأحد، أنه سيخفض المبالغ النقدية التي ينبغي أن تحتفظ بها بعض البنوك كاحتياطي إلزامي بواقع 50 نقطة أساس.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان على موقعه الإلكتروني إن الخفض المستهدف في نسبة الاحتياطي الإلزامي لبعض البنوك والتي تبلغ حاليا 16% للبنوك الكبرى و14% للبنوك الأصغر سيسري اعتباراً من الخامس من يوليو/تموز.

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