HSBC: ترقية السوق السعودية لـMSCI ستجذب كبار المستثمرين

في خطوة تاريخية أعلن مؤشر #MSCI عن انضمام سوق الأسهم السعودية إلى قائمة الأسواق الناشئة، ما يعد إنجازاً كبيراً لجذب الاستثمارات إلى الشركات المدرجة في السوق السعودي.

وقامت هيئة السوق المالية و #السوق_المالية_السعودية (تداول) تزامناً مع رؤية 2030، باتخاذ خطوات عدة للارتقاء بالسوق، وذلك عبر زيادة نسبة تملك الأجانب، وتغيير مدة التسوية، وإدخال منتجات وفئات أصول جديدة. ويدل هذا الإعلان على تقدير المستثمرين الدوليين لتلك الجهود.

وفي هذا السياق، علق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة #إتش_إس_بي_سي العربية السعودية ماجد نجم: "نحن سعيدون جداً بهذا القرار الذي يعكس جهود هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)".

وأضاف: "سيكون هذا الانضمام دافعاً إيجابياً لجذب كبار المستثمرين نحو السوق المالية السعودية. وباعتبارها من الشركات الاستثمارية الرائدة في المملكة، فقد قامت إتش إس بي سي العربية السعودية باستثمارات كبيرة في التنفيذ والحفظ والأبحاث على مدى السنوات العديدة الماضية من أجل خدمة عملائها".