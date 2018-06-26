مصدر:قناة السويس قد تقترض 300 مليون يورو من بنوك خليجية

قالت 3 مصادر مصرفية رفيعة لرويترز إن هيئة #قناة_السويس_المصرية طلبت من #بنوك_خليجية الحصول على قرض قيمته 300 مليون يورو لشراء حفارين جديدين.



وكانت هيئة القناة وقعت عقداً العام الماضي مع آى.أتش.سي الهولندية لبناء وتوريد حفارين تقدر قيمتهما بنحو 300 مليون يورو.

وسعت الهيئة حينها لاقتراض المبلغ من بنوك حكومية محلية لكن لم يجر التوصل إلى اتفاق.



وقال أحد المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، في اتصال هاتفي مع رويترز "قناة السويس في مفاوضات حاليا مع بنوك خليجية، بشأن قرض بقيمة 300 مليون يورو بعد عدم التوصل لاتفاق مع بنوك مصرية".



ولم تذكر المصادر تفاصيل أخرى ولم يتسن الاتصال بهيئة القناة للحصول على تعقيب.



وكانت #مصر افتتحت في 2015 مشروعا لتوسيع القناة تكلف 8 مليارات دولار في إطار مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تحول اقتصادي عن طريق مشاريع كبرى.