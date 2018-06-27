المركزي المصري يطلق مبادرة لسداد مديونيات صغار العملاء

أعلن البنك المركزي المصري عن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية.

وسيشارك في المبادرة ثمانية بنوك منها الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، وغيرِها.

وسيتم إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، والتي يبلغ إجماليها نحو 17 مليار جنيه، وذلك في حالة التزامهم بسداد كامل مدونيتهم قبل نهاية العام الحالي.

كما سيتم التنازل من قبل البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم، وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون.

وتأتي هذه المبادرة بحسب المركزي لمساندة صغار العملاء الجادين ومساعدتهم على العودة للإنتاج.