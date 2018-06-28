"المركزي" الإماراتي يطلب تجميد حسابات مؤسس شركة مقاولات

طلب المصرف #المركزي_الإماراتي في تعميم على البنوك والمؤسسات المالية، تجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات، ومنع أية تحويلات مالية باسم "خ.ط"، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة مقاولات عاملة في #الإمارات، ومدرجة أسهمها في السوق المالية.

وشمل التعميم الذي صدر بناءً على قرار السلطات القضائية في الإمارات، عائلة "خ.ط"، فيما طالب المركزي من البنوك إعلامه بنتائج البحث وتنفيذ التعليمات، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

كما طلب البنك المركزي الإماراتي تزويد إدارة الاستعلامات المالية بتقارير مفصّلة عن المبالغ المودعة أو المحولة إلى الحسابات النشطة الحالية والمغلقة، وكذلك المبالغ المسحوبة أو المحولة من وإلى الحسابات متضمنة أسماء المودعين والمحولين والمستفيدين من مصادرها منذ فتح هذه الحسابات.