البنك العربي الوطني يوصي بتوزيع 65 هللة للسهم

أوصى مجلس إدارة #البنك_العربي_الوطني، بتوزيع #أرباح نقدية مرحلية على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2018م، بواقع 0.65 ريال للسهم.

وقال البنك في بيان على "تداول"، إن إجمالي المبلغ الموزع 650 مليون ريال، بنسبة توزيع من القيمة الاسمية للسهم 6.5%.

وأشار إلى أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1 مليار سهم.

وقال البنك، إن أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الذي يوافق يوم الخميس 5 يوليو 2018م، والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز #إيداع_الأوراق_المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الاثنين 9 يوليو 2018م.

وأوضح أن تاريخ التوزيع يوم الخميس 19 يوليو 2018م.