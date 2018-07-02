"سامبا" توزع 1.9 مليار ريال أرباح على المساهمين

أعلنت مجموعة #سامبا_المالية عن توصية مجلس الإدارة يوم الأحد 1 يوليو 2018م بتوزيع أرباح نقدية على #مساهمي_البنك عن النصف الأول من العام 2018م على النحو التالي:

1 - إجمالي المبلغ الموزع 1,911 مليار ريال.

2 - سيكون هذا التوزيع على إجمالي عدد الأسهم القائمة البالغة 2 مليار سهم.

3 - حصة السهم الواحد 80 هللة بعد خصم الزكاة.

4 - نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 8%.

5 - أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الأحد 08/07/2018م، والمقيدين في سجل مساهمي المجموعة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الثلاثاء 10/07/2018م.

6 - تاريخ التوزيع يوم الأحد 22/07/2018م.