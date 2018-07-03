ملتقى في دبي لاستشراف مستقبل القطاع المصرفي في 10 سنوات

ينظم اتحاد مصارف الإمارات النسخة السادسة من "الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط"، الذي يعد من أبرز وأهم المؤتمرات المصرفية في المنطقة يوم 11 نوفمبر القادم في فندق ويستين دبي بمدينة الحبتور.

ويعقد الملتقى بالتعاون مع "الفاينانشال تايمز" و"ذا بنكر" تحت عنوان "القطاع المصرفي بعد 10 سنوات"، ويستضيف أكثر من 400 شخصية رائدة من الخبراء وصانعي القرار في المصارف ومؤسسات الخدمات المالية، ومؤسسات الرقابة المالية، وشركات الاستشارات، وشركات التكنولوجيا، ومكاتب المحاماة، إلى جانب أمناء صناديق الشركات والمنظمين الماليين من الدولة ومختلف أنحاء الشرق الأوسط، الذين يجتمعون تحت سقف واحد لاستشراف مستقبل القطاع المصرفي وبحث أبرز التحديات والفرص التي تواجهه.

ويضم الملتقى الذي يقام على مدار يوم واحد، عروضاً تقديمية وكلمات رئيسة وحلقات نقاش، بالإضافة إلى مقابلات مباشرة، حيث سيتطرق إلى مدى تأثير التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا والامتثال التنظيمي إلى جانب أفق المخاطر المتنامية في صياغة النظام المصرفي على مدار العقد القادم.

ومن المقرر أن يتناول الملتقى بحث الدوافع الرئيسية وراء اعتبار التمويل المستدام مستقبل القطاع المصرفي، ويلقي الضوء على عمق الأواصر التي تربط المنطقة بالأعمال المصرفية المستدامة.