سوسيتيه جنرال يعزز تواجده في ألمانيا بصفقة مع "كومرتس"

اتفق بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي على شراء أنشطة المشتقات وإدارة الأصول لكومرتس بنك الألماني، مدعما تواجده في تلك المجالات، ومعززا مركزه في ألمانيا.



ولم يفصح البنكان عن قيمة الصفقة.



وقال كومرتس بنك، الذي يبيع أصول غير أساسية، إن الإيرادات الإجمالية لتلك الأنشطة بلغت 381 مليون يورو، ما يعادل 443 مليون دولار في 2017.



وقال سوسيتيه جنرال إن صفقة الشراء ستعزز وحدته لإدارة الأصول ليكسور، ولها تواجد قوي في مجال الصناديق المتداولة، وتدعم نشاطه بشكل عام في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.



وستضيف ليكسور أصولا مدارة بقيمة 13 مليار يورو إلى أصولها الحالية التي تبلغ قيمتها 140 مليار يورو.