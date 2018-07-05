السعودية.. إقراض القطاع الخاص عند أعلى مستوى بـ3 سنوات

بلغ حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بالسعودية بنهاية شهر نيسان/أبريل من العام الجاري نحو 1.37 تريليون ريال، بارتفاع 1.43 في المئة على أساس شهري أي ما يعادل نحو 19.35 مليار ريال.

وبحسب تحليل استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي #ساما، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في #السعودية شهد تحسنا ملحوظا في عمليات النمو للشهر الرابع على التوالي، مسجلا في نيسان/أبريل أعلى نسبة نمو منذ نحو 3 أعوام.

وسجل النمو في حجم الإقراض للقطاع الخاص أول نمو على أساس سنوي منذ شهر شباط/فبراير 2017، إذ سجل نموا بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بشهر نيسان/أبريل من العام الماضي 2017 البالغ حينها حجم الائتمان نحو 1.36 مليار ريال، بزيادة 9.57 مليار ريال، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

ومقارنة ببداية العام الجاري، ارتفع حجم #الإقراض_المصرفي_للقطاع_الخاص بنسبة 2.3 في المئة بما يعادل نحو 30.64 مليار ريال.

والتحسن في نمو الإقراض خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، للشهر الرابع على التوالي، يعطي إشارات إيجابية على مساهمة القطاع الخاص بمعدلات نمو جيدة للاقتصاد خلال العام الجاري 2018.

وسجل القطاع الخاص نموا في ناتجه خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 1.12 في المئة، حيث بلغ حجم ناتجه نحو 256.3 مليار ريال مقارنة بنحو 253.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت تلك الزيادة نحو 5.9 مليار ريال، ويشكل ناتج القطاع الخاص نحو 69 في المئة من حجم الناتج غير النفطي.