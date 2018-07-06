قفزة "صاروخية" بـ 167% لاحتياطي النقد بمصر في 5 سنوات

سجل احتياطي #النقد_الأجنبي لدى البنك المركزي المصري خلال 5 سنوات قفزات قياسية، بعدما ارتفع من مستوى 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس 2015 ليسجل نحو 44.258 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي بزيادة بلغت نسبتها 167% بعدما أضاف نحو 27.694 مليار دولار.

وأعلن #البنك_المركزي_المصري، أمس الخميس، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 44.258 مليار دولار في نهاية يونيو، مقابل نحو 44.139 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.

وهذا هو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

لكن منذ صدور قرار التعويم في بداية شهر نوفمبر من العام 2016 وحتى نهاية الشهر الماضي، زادت احتياطيات البلاد بنسبة 132.6% تعادل أكثر من 25.2 مليار دولار بعدما قفز إجمالي الاحتياطي لدى البنك المركزي المصري من 19 مليار دولار قبل قرار التعويم إلى نحو 44.258 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي.

وخلال الفترة الماضية، طرحت وزارة المالية المصرية #سندات_دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75% و5.625% على الترتيب.

وكانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.

وأعلن #صندوق_النقد_الدولي قبل أيام موافقته على صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة مليار دولار ليصل إجمالي ما تسلمته الحكومة المصرية من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار نحو 8 مليارات دولار حتى الآن.