أرباح مصرف عجمان الفصلية تقفز 53.5% إلى 45 مليون درهم

قفزت أرباح مصرف عجمان الفصلية إلى 45 مليون درهم في الربع الثاني مقارنة بأرباح 29.3 مليون درهم خلال الربع المقابل من عام 2017، بنمو 53.5%، ما رفع أرباح النصف الأول إلى 79 مليون درهم مقابل 55.3 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2017 بنمو 43%.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية 3% لتصل إلى 270 مليون درهم مقابل 261.7 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق، فيما تراجعت المخصصات 35% إلى 53.5 مليون درهم.

وبحسب القوائم المالية للمصرف، الذي كان أول شركة مدرجة يعلن نتائجه للنصف الأول، يعود ارتفاع الأرباح إلى زيادة صافي الإيرادات التشغيلية، بنسبة 3%، لتصل إلى 270 مليون درهم، مقابل 261.65 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما دعم تراجع مخصصات انخفاض القيمة المحمل على الموجودات المالية بنسبة 35%، لتصل إلى 53.52 مليون درهم، مقارنة بـ 82.5 مليون درهم خلال النصف الأول من 2017. وزادت أرباح المصرف خلال الربع الثاني من العام الحالي 53.7%، إلى 44.98 مليون درهم، مقارنة بنحو 29.266 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

سجلت موجودات المصرف نمواً بنسبة 13% خلال النصف الأول إلى 20.69 مليار درهم، مقابل 18.35 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2017، فيما زادت ودائع العملاء بنسبة 11%، إلى 14.65 مليار درهم، من 13.14 مليار درهم.

وكان مجلس إدارة مصرف عجمان، قرر في مايو الماضي، زيادة رأسماله إلى 3.5 مليار درهم على مرحلتين، الأولى زيادة في رأس المال المدفوع في حدود رأس المال المصرح به، والبالغ 2.1 مليار درهم، والثانية من خلال تقديم مقترح للجمعية العمومية في اجتماعها القادم، بزيادة رأس المال المصرح به، ليصبح 3.5 مليار درهم، والمدفوع بمبلغ 700 مليون درهم، ليصبح 2.8 مليار درهم، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وأظهرت النتائج المالية للمصرف، نمواً بصافي أرباحه خلال الربع الأول بنسبة 31%، بنحو 34.02 مليون درهم، بما يعادل 9.26 مليون دولار، مقابل 26 مليون درهم، بما يعادل 7.08 ملايين دولار.

ويبلغ رأس المال الحالي للمصرف 1.68 مليار درهم، موزعة على 1.68 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 1 درهم للسهم.