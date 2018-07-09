قبل أدائه اليمين.. أردوغان يمهد لمعركة مع المركزي

ألغت #تركيا اليوم الاثنين، بموجب مرسوم عاجل، بنداً قانونياً كان ينص على أن تكون ولاية محافظ البنك المركزي خمس سنوات.

ونُشر المرسوم قبل وقت قليل من أداء الرئيس رجب طيب #أردوغان اليمين لفترة جديدة في منصبه.

وألغى المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية بنداً كان ينص على أن "يكون تعيين المحافظ بموجب قرار من مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات. ويمكن إعادة تعيينه (المحافظ) في نهاية المدة".

ولم يذكر المرسوم المدة البديلة أو يتطرق إلى عملية إعادة التعيين الجديدة التي ستسري على منصب محافظ البنك المركزي.

وكان أردوغان وعد في حال فوزه بالانتخابات المبكرة الأخيرة أنه سيجبر البنك المركزي على الاستماع "لنصائح الرئيس"، حول ضرورة تخفيض معدلات الفائدة أكثر لتشجيع الاقتصاد، لكن ذلك يتعارض ونظريات الاقتصاد التي تفيد بأن معدلات الفائدة الأقل تعني ليرة أضعف في وقت تعاني فيه العملة التركية من موجة هبوط قياسية.

ورغم المعارضة العلنية من الرئيس التركي أقدم البنك المركزي على أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع.