طهران بمأزق مالي.. 300 مليون يورو ستسحب من حسابات بنكية

قالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية إن السلطات تدرس طلباً إيرانياً لسحب مبالغ نقدية كبيرة من حسابات مصرفية في ألمانيا، مشيرة خلال مؤتمر صحافي دوري إلى أن "هذا قيد الفحص".

وكانت صحيفة "بيلد" أفادت في وقت سابق أن السلطات الألمانية تدرس طلباً من إيران لسحب 300 مليون يورو (352.98 مليون دولار)، من حسابات بنكية في #ألمانيا وتحويل الأموال إلى #إيران.

وذكرت الصحيفة أن إيران تسعى لسحب الأموال من البنك الأوروبي الإيراني، خشية أن تواجه نقصاً في السيولة حين تفرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاعها المالي.

وأعلنت واشنطن عن #عقوبات_جديدة_على_إيران وطلبت من جميع الدول وقف شراء النفط الإيراني بحلول نوفمبر، ومن الشركات الأجنبية وقف التعامل مع إيران وإلا ستدرج على قوائم سوداء.

وأعلنت شركة " CMA CGM " الفرنسية، وهي واحدة من كبرى شركات الشحن في العالم، يوم السبت وقف أنشطتها في إيران خوفا من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية، بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو/أيار من الاتفاق النووي المبرم في 2015 .

وأبلغت إيران هيئة الرقابة المالية الألمانية أنها تحتاج الأموال "لتوفرها للمواطنين الإيرانيين الذي يحتاجون للسيولة عند السفر إلى الخارج في ضوء عجزهم عن الحصول على بطاقات ائتمانية معتمدة".

وتدرس الهيئة الطلب الذي أطلعت عليه مسؤولين كبارا في المستشارية ووزارة الخارجية ووزارة المالية، بحسب الصحيفة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الهيئة أو وزارة المالية أو الخارجية. وامتنع البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) عن التعقيب وأحجمت متحدثة باسم البنك الأوروبي الإيراني عن التعليق بسبب قوانين السرية المصرفية.