NBK: نمو أرباح الربع الثاني 16% لـ 92 مليون دينار

نمت أرباح بنك الكويت الوطني NBK بالربع الثاني من العام الحالي، 16% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، لتسجل 92 مليون دينار.

ويأتي هذا النمو بالأرباح مدعوما بنمو الإيرادات التشغيلية الفصلية 12% إلى 228 مليون دينار، لتأتي هذه الإيرادات أعلى من توقعات المحللين البالغة 210 ملايين دينار.

وأعلن البنك في بيان صحافي أمس عن تحقيقه أرباحا صافية في النصف الأول من 2018 بلغت 185.9 مليون دينار (613.8 مليون دولار) 2018، مقابل 164.7 مليون دينار (543.9 مليون دولار) في النصف الأول من 2017، بنمو بلغ 12.9% على أساس سنوي.

ووصلت أرباح الربع الثاني من 2018 إلى 92.3 مليون دينار (304.7 مليون دولار) مقابل 79.3 مليون دينار (262.0 مليون دولار) في الفترة المماثلة من 2017، بنمو بلغ 16.3% على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو من العام 2018 بواقع 5.7% على أساس سنوي مقارنة بنهاية يونيو 2017، لتبلغ 26.9 مليار دينار (89.0 مليار دولار)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 4.1% إلى 3.0 مليار دينار (9.9 مليارات دولار). كما بلغت #القروض والتسليفات الإجمالية 15.2 مليار دينار (50.3 مليار دولار) بنهاية يونيو 2018، مرتفعة 6.3% عن مستويات العام السابق، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 7.8% على أساس سنوي إلى 14.6 مليار دينار (48.3 مليار دولار) بنهاية يونيو 2018.

وظلت معايير جودة الأصول قوية، حيث بلغت نسبة #القروض_المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.40% كما في نهاية يونيو 2018، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 254%.

كما حافظت المجموعة على أفضل مستويات الرسملة، وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.2% بنهاية يونيو 2018، متجاوزا الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.