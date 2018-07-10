أميركا تطلب من ألمانيا منع إيران من سحب مئات الملايين

طلب السفير الأميركي لدى #ألمانيا من برلين منع #إيران من سحب مبلغ نقدي ضخم من حسابات مصرفية في ألمانيا، لمواجهة تداعيات عقوبات مالية أميركية جديدة عقب انسحاب واشنطن من #الاتفاق_النووي المبرم في 2015.

وأبلغ السفير ريتشارد جرينيل، وهو من منتقدي الاتفاق، صحيفة "بيلد" أن الحكومة الأميركية قلقة للغاية من خطط طهران تحويل مئات الملايين من اليورو لإيران نقداً، بحسب ما نقلته "رويترز".

وقال للصحيفة: "نطلب من الحكومة الألمانية على أعلى مستوى التدخل ووقف الخطة".

وقالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية، أمس الاثنين، إن السلطات تدرس الطلب الإيراني. ولم يصدر أي تعليق من الوزارة على تصريحات جرينيل حتى الآن.

وكانت صحيفة "بيلد" أول من كشف، أمس الاثنين، أن السلطات الألمانية تدرس طلباً من إيران لسحب 300 مليون يورو (350 مليون دولار) من حسابات بنكية في ألمانيا، وتحويلها إلى إيران.