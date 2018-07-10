أرباح بنك بوبيان الفصلية ترتفع بـ16% إلى 13 مليون دينار

نمت أرباح #بنك_بوبيان المملوك بحصة أغلبية من الكويت الوطني خلال الربع الثاني بـ16% مقارنة مع الربع المماثل العام الماضي لتسجل 13 مليون دينار.

ارتفعت أرباح البنك والذي يعد ثاني أصغر المؤسسات المصرفية في #الكويت من حيث الموجودات إلى 25.74 مليون د.ك (10.78 فلس/للسهم) بنهاية النصف الأول 2018، بنسبة نمو قدرها 18% قياساً على أرباح الفترة نفسها لعام 2017.

وأرجع البنك السبب في ارتفاع صافي الربح خلال النصف الأول 2018 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة #الإيرادات_التشغيلية بملبغ 10.8 ألف دينار كويتي، مدفوعة بنمو صافي إيرادات التمويل وصافي إيرادات #الاستثمارات بمبلغ 5.7 ألف دينار كويتي، و2.7 ألف د.ك على التوالي، بالإضافة إلى ارتفاع صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بمبلغ 2.1 ألف دينار كويتي.

موضوع يهمك قال الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان الكويتي عادل الماجد في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن البنك يعتزم... رئيس بنك بوبيان: نستهدف التوسع في التمويل الاستهلاكي مقابلات خاصة

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل الماجد "تستمر مسيرة النجاح التي بدأها بنك بوبيان قبل تسع سنوات في تحقيق نتائج إيجابية والاستحواذ على حصص سوقية في مختلف القطاعات سواء في خدمات الافراد أو الشركات"، وفقا لجريدة "الأنباء الكويتية".

وأشار الماجد إلى أن جميع مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نموا ملحوظا حتى نهاية النصف الأول حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 4.2 مليار دينار بنسبة نمو 12% كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 71 مليون دينار بنسبة نمو 18% بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى 3.5 مليارات دينار بنمو 12%.

وأضاف أن إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ارتفع ليصل إلى 378 مليون دينار مقارنة مع 352 مليون دينار إلى جانب ارتفاع محفظة التمويل إلى 3.1 مليار دينار بنسبة نمو 13% إلى جانب الارتفاع المتواصل لقاعدة عملاء البنك.

وقال الماجد إن الحصة السوقية من التمويل بصفة عامة ارتفعت إلى حوالي 8.3% حاليا، بينما ارتفعت حصة بنك بوبيان من تمويل الأفراد تحديدا إلى حوالي 11% الى جانب تحقيق معدلات نمو متميزة في المحفظة الائتمانية للشركات وصلت إلى 11% عن طريق جذب العديد من الشركات التشغيلية المعروفة بملاءتها المالية والاقتصادية وذلك مع التمسك الشديد بأعلى معايير الجودة الائتمانية ودراسة وتنويع المخاطر.