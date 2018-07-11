السعودية.. أسعار "السايبور" عند أعلى مستوى منذ 2008

ارتفع متوسط أسعار الفائدة بين #المصارف_السعودية "السايبور" على الودائع بالريال لمتوسط ثلاثة أشهر إلى 2.416 % بنهاية شهر أيار/مايو الماضي 2018، مقابل 2.322 % خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

ووفقا لتحليل استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي " #ساما "، فإن متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية خلال مايو 2018 يعد الأعلى منذ نهاية عام 2008، وبالتحديد شهر ديسمبر من 2008 البالغ حينها 3.138 في المائة.

وارتفعت أسعار "السايبور" للشهر السابع على التوالي منذ شهر أكتوبر من العام الماضي البالغ حينها نحو 1.792 في المئة، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وكان أكبر ارتفاع خلال شهر أبريل الماضي بنحو 24.8 نقطة أساس، وذلك يعود إلى ارتفاع الفائدة على الدولار، في حين بلغ ارتفاع أسعار الفائدة منذ بداية العام نحو 54 نقطة أساس.

ورفعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أسعار الفائدة في 13 يونيو الماضي 0.25 في المئة، وارتفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" من 225 نقطة أساس "2.25 في المئة" إلى 250 نقطة أساس "2.5 في المئة"، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" من 175 نقطة أساس "1.75 في المئة" إلى 200 نقطة أساس "2 في المئة".

واتجهت أسعار " #السايبور " في مسار صاعد منذ بداية عام 2016 مقارنة بأسعارها خلال الأعوام السبعة الماضية، حيث كانت مستقرة ما بين 0.87-0.95 في المئة، لتشهد بعدها موجة من الارتفاع منذ نهاية عام 2015.

وبلغ متوسط الفائدة خلال الربع الرابع من عام 2015 نحو 1.1 في المئة ثم 1.71 في المئة خلال الربع الأول من عام 2016 ونحو 2.07 في المئة للربع الثاني من العام نفسه إلى أن بلغ بنهاية الربع الرابع 2.19 في المئة.

ورغم استقرارها عام 2017 عند متوسط 1.8 في المئة، إلا أنها واصلت الارتفاع منذ مطلع العام الحالي حتى وصلت إلى المستويات الحالية.

ومن أهم أسباب ارتفاع أسعار الفائدة، توجيهات البنك #الفيدرالي_الأميركي برفع أسعار الفائدة على الدولار الذي يرتبط الريال به، وتوسع الحكومة في إصدار السندات المحلية.