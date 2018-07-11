المعروض النقدي بمصر يقفز 16.7% لـ798.5 مليار جنيه

أظهرت بيانات حديثة أصدرها البنك #المركزي_المصري، ارتفاع المعروض النقدي في نهاية شهر مايو الماضي على أساس سنوي بنسبة 16.7%.

وأوضح بيان أصدره المركزي المصري أن المعروض النقدي بلغ 798.5 مليار جنيه في مايو الماضي، مقابل 684.2 مليار جنيه في الشهر المقارن من 2017.

وعلى أساس شهري، ارتفع المعروض النقدي بنسبة 2.2% في مايو الماضي، مقابل 781.2 مليار جنيه في أبريل.

وأظهرت بيانات المركزي ارتفاع حجم السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي بنسبة 19%، لتصل إلى 3.39 تريليون جنيه، مقابل 2.84 تريليون جنيه في ذات الفترة من عام 2017.

وارتفع صافي الاحتياطات الدولية هامشياً خلال يونيو، ليصل إلى 44.25 مليار دولار، مقابل 44.138 مليار دولار في مايو.