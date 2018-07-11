"أبوظبي الإسلامي" يطلق شهادات استثمار في الطاقة النظيفة

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي شهادات استثمار في سلة أسهم عدد من شركات تصنيع حلول وتقنيات الطاقة النظيفة والذكية، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام العملاء للاستفادة من التحول العالمي نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، لضمان مستقبل نظيف ومستدام للأجيال المقبلة.

وتوفر هذه الشهادات، التي تبلغ فترة استحقاقها 12 شهراً، حماية لرأس المال بنسبة 100% عند الاستحقاق، بهدف الحد من المخاطر الاستثمارية بأكبر درجة ممكنة، علماً أن باب الاستثمار في الشهادات مفتوح لغاية 28 يوليو 2018، بنسبة مشاركة قدرها 31% في الأداء الإيجابي الصعودي للأسهم المُستَثمَر فيها، بحسب ما نقلته صحيفة "الاتحاد".

وسيكون من حق صاحب الشهادة استرداد استثماره بعد فترة التجميد التي تبلغ ثلاثة أشهر، وذلك على أساس شهري، وتتيح الشهادة لصاحبها فرصة الاستثمار في سلة أسهم عدد من كبريات الشركات الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة والذكية، بما في ذلك "توراي إندستريز آي إن سي"، "شنايدر إلكتريك إس إي"، و"سيمنز ايه جي"، و"ايه بي بي ليمتد"، و"ألبيمارلي كوربوريشن".

وقال سيف العلكيم، رئيس قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية المميزة في مصرف أبوظبي الإسلامي: "تركز هذه الشهادات الاستثمارية الجديدة من مصرف أبوظبي الإسلامي على أسهم الشركات الرائدة عالمياً في قطاعات تصنيع حلول التكنولوجيا النظيفة وتقنيات الطاقة الذكية، في ظل التقلبات المستمرة، وحالة عدم اليقين التي يتسم بها قطاع النفط والغاز، وجهت الحكومات في جميع أنحاء العالم اهتمامها نحو زيادة الاستثمار في تطوير إمكانات أسواقها المحلية في مجال الطاقة النظيفة".