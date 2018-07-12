السعوديات يطغين على الوظائف النسائية بالبنوك بـ 99.7%

ارتفعت نسبة #السعوديات العاملات في القطاع المصرفي بنسبة 52.7 % خلال السنوات العشر الماضية (2007 - 2017)، إذ بلغ عدد السعوديات العاملات في القطاع لعام 2017، نحو 6785 بعد أن كان عددهن 3206 في عام 2007 أي بزيادة 3579 موظفة.

في المقابل، انخفضت نسبة العاملات غير السعوديات بنسبة 208% منذ 2012 ليبلغ عددهن 23 موظفة في 2017 مقابل 71 موظفة قبل 5 سنوات.

وبذلك، بلغت نسبة التوطين للوظائف النسائية في #القطاع_المصرفي_السعودي 99.7% نهاية 2017، وذلك بعدد 6785 سعودية مقابل 23 غير سعودية، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وسجلت نسبة السعودة في إجمالي القطاع المصرفي أعلى مستوى لها في تاريخ القطاع عند 91.23 % نهاية عام 2017 مقارنة بنسبة 90 في المئة خلال 2016.

بدوره، قال المحلل الاقتصادي سعد السلمان، إن القطاع المصرفي أكثر القطاعات التي نجحت في #التوطين والتأنيث، ورؤية المملكة 2030 نصت على رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأضاف السلمان، أن "رؤية 2030" أزالت كثيرا من التحديات أمام السعوديات وجعلت المجتمع يصبح أكثر وعيا وفهما لدور المرأة، وأكد على كفاءة وقدرة الفتاة السعودية على المواجهة والمشاركة بصورة فعالة.

وأشار إلى أن المرأة السعودية حظيت وما زالت تحظى بدعم كبير من الدولة، وانعكس هذا الاهتمام على القطاع المصرفي، فلم تعد الوظائف القيادية حكرا على الرجال بل متاحة للأكثر كفاءة.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي محمد المقبل إن المرأة السعودية تميزت بشكل واضح في كثير من المجالات ليس محليًا فقط بل وحتى عالميا، والقطاع المصرفي أحد أهم هذه المجالات الذي شهد أعلى نجاح في برامج التوطين على مستوى الذكور.