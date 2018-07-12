بلومبرغ: صندوق الاستثمارات العامة يجري محادثات تمويلية

يعتزم #صندوق_الاستثمارات_العامة إجراء محادثات مع المصارف للحصول على قرض بمليارات الدولارات لأول مرة في تاريخه، وفقا لأشخاص مطلعين على الموضوع لوكالة بلومبرغ.



وتقدر مصادر بلومبرغ أن يجمع الصندوق نحو 5 مليارات دولار من البنوك هذا العام.

ويهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى إنشاء مجموعة من #البنوك ستعمل معه في صفقات مستقبلية.

وكان العضو المنتدب لصندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان قد صرح في أكتوبر الماضي أن الصندوق مستعد للاقتراض في إطار سعيه لتنويع #اقتصاد_السعودية الذي يعتمد على #النفط وزيادة عائدات الاستثمار.