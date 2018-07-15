توقيع اتفاقية شراكة بين "أبوظبي التجاري" و"البيت متوحد"

وقع بنك أبوظبي التجاري وجمعية "البيت متوحد" اتفاقية رعاية ذهبية للعام الرابع على التوالي، وذلك لدعم مبادرات الجمعية التي تهدف إلى توفير منصة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في دعم إنشاء وتخطيط وتنفيذ المبادرات والبرامج والفعاليات التي تقوم بها الجمعية، بهدف الإسهام في تلبية أهم احتياجات المجتمع.

ويسهم بنك أبوظبي التجاري من خلال هذه الشراكة في دعم جميع المبادرات والمشاركة في اقتراح مبادرات وأنشطة جديدة، إضافة إلى المشاركة في الفرص التطوعية التي تنظمها جمعية "البيت متوحد".

وقال سيف علي القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية "البيت متوحد" إن "رد الجميل للوطن مسؤولية اجتماعية تشمل الأفراد والمؤسسات، ونحن سعداء بمشاركة بنك أبوظبي التجاري كراع ذهبي لمبادرات وأنشطة الجمعية".

وأضاف أن "المبادرات المتنوعة والمشاريع المتعددة تساهم بشكل إيجابي في نشر الوعي بثقافة المسؤولية والمشاركة في تطوير مجتمعنا"، معرباً عن ثقته بأن اتفاقية الشراكة مع بنك أبوظبي التجاري تساهم في إطلاق المزيد من المبادرات المجتمعية التي تفيد جميع فئات المجتمع متطلعاً لتحقيق نتائج مهمة.

من جهته، قال حسن سجواني رئيس الخدمات المصرفية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في بنك أبوظبي التجاري، إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع جمعية البيت متوحد، تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية لدعم المجتمع وللنهوض بالمسؤولية المجتمعية في الدولة.