"سامبا كابيتال" تبدأ بناء سجل الأوامر لاكتتاب "لجام "

أعلنت "سامبا كابيتال"، وهي المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة لجام للرياضة، عن بدء بناء سجل الأوامر للمؤسسات.

وأوضحت #سامبا_كابيتال بأن الاكتتاب العام في أسهم شركة لجام سيتضمن على شريحة المؤسسات حيث سيتم طرح 15.715.009 أسهم تمثل 30 % من رأس مال الشركة للاكتتاب على #المستثمرين من المؤسسات من خلال عملية بناء سجل الأوامر.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، حيث سيتم طرح 1.571.501 سهم تمثل نسبة 10 % من إجمالي الأسهم المعروضة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد.

يشار إلى أن عملية اكتتاب شريحة الأفراد ستنطلق من بداية يوم الأربعاء 01/08/2018م وحتى نهاية يوم الثلاثاء 07/08/2018م. وسيتم تعديل عدد الأسهم النهائية المخصصة لشريحة المؤسسات بناءً على نتائج اكتتاب المكتتبين الأفراد.