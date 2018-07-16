"الراجحي" يقر توزيع ريالين للسهم عن أرباح النصف الأول

أعلن #مصرف_الراجحي عن موافقة مجلس الإدارة على التوصية بتوزيع #أرباح نقدية قدرها 3,250 مليون ريال على مساهمي المصرف عن النصف الأول من السنة المالية الجارية 2018م وبذلك تكون حصة السهم الواحد 2.00 ريال تمثل 20 % من القيمة الاسمية للسهم.

و ستكون أحقية توزيع الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين لدى مركز ايداع الأوراق المالية ( تداول) بنهاية تداول يوم 18 / 07 / 2018 م، فيما سيكون تاريخ التوزيع 26/07/2018.

وتأتي هذه التوزيعات النصف سنوية تحقيقا لتطلعات #المساهمين، وتأكيدا على المركز المالي القوي للمصرف الذي يواصل النمو ويترجم النجاحات التي يحققها المصرف في خدمة عملائه بأفضل الخدمات وأحدث التقنيات.