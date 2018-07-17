أرباح غولدمان ساكس الفصلية تقفز 44% لتفوق جميع التوقعات

قفزت الأرباح الفصلية لبنك غولدمان ساكس بنسبة 44% لتفوق جميع التوقعات وتتابع النتائج القوية للبنوك الأميركية.

فقد ربح البنك 2.3 مليار دولار في الفصل الثاني، بعد أن حقق إيرادات بنحو 9.5 مليار دولار، نتيجة نمو قوي في أنشطة الاستحواذ والاندماج والاكتتابات الأولية.

من جهة أخرى، سيستلم رئيس مجلس إدارة البنك "David Solomon" منصب الرئيس التنفيذي خلفا لـ Lloyd Blankfein وذلك ابتداء من أكتوبر المقبل.

وكان بنك الاستثمار الأميركي #غولدمان_ساكس، توقع تقلب أسعار #النفط في الأجل القصير بفعل الضبابية بشأن احتمال تعطل بعض الإمدادات ليجري تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في نطاق بين 70 و80 دولارا للبرميل.