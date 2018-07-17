من هم ملاك بيت التمويل والأهلي المتحد؟

يتشكل مجلس إدارة بيت التمويل من كبار ملاك البنك الإسلامي، ويمثلون جهات حكومية بنسبة 48% إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، قد اجتمعوا واتخذوا قرارا بدعوة "الأهلي" للاندماج بعد أن حصل اتفاق جماعي على المضي في هذا الملف، وفقا لمصادر مطلعة لقناة "العربية".

وتتشكل قائمة ملاك #بيت_التمويل من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي للدولة) 24% والهيئة العامة لشؤون القصر بنسبة 10.5%

والأمانة العامة للأوقاف بنسبة 7.3% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 6.19% وملكيات مؤثرة متفرقة للقطاع الخاص الكويتي دون 5%.

أما بالمقابل، فتتشكل قائمة كبار الملاك في #الأهلي_المتحد- من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية بنسبة 18.7% (وهي تمتلك في البنكين) والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين بنسبة 10% وشركة التمدين الاستثمارية التابعة لمجموعة المرزوق الكويتية بنسبة 8% (لديها ملكية أيضا في "بيتك" لكنها غير معلنة كونها دون 5%) والشيخ سالم الصباح 5.36% ومؤسسة التمويل الدولية بنسبة 5.16%.

وكانت الشائعات ترددت بقوة في الأيام الأخيرة حول عودة إحياء ملف الاندماج بين البنكين، الذي شغل #السوق_الكويتية لمدة عامين، وسط نفي متواصل من الطرفين بوجود مفاوضات متقدمة في الاندماج، رغم تأكيد "بيتك" وجود نوايا للاندماج مع "الأهلي" ضمن خطة مجلس الإدارة للتوسع خارج الكويت.