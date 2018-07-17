نمو أرباح بنك الرياض الفصلية بـ25% إلى 1.062 مليار ريال

قفزت أرباح #بنك_الرياض الفصلية خلال الربع الثاني بـ25%، مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام الماضي، لتسجل 1.062 مليار ريال، إلا أنها جاءت نحو نصف ما توقعه المحللون عند ملياري ريال.

وأرجع البنك هذا النمو في الأرباح إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، وانخفاض إجمالي #مصاريف_العمليات، والذي يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والمخصصات الأخرى.

وارتفعت #محفظة_القروض بـ2% فيما تراجعت الودائع بالنسبة نفسها.

أما خلال النصف الأول من هذا العام، فقد نمت أرباح بنك الرياض بـ16%، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، إلى نحو 2.2 مليار ريال .