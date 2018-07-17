"الأهلي المصري" و"أبوظبي" ينضمان لتحالف مع بنوك عالمية

انضم البنك #الأهلي_المصري وبنك أبوظبي الأول إلى اتفاقية تحالف مع #بنك_التنمية_الصيني وفرنسبنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE والذي يعد تحالفا مصرفيا صينيا – عربيا.

وتم توقيع الاتفاق يوم الخميس الماضي بالعاصمة الصينية بكين، حيث ترأس وفد البنك الأهلي المصري يحيي أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

وأشارت الرئيس التنفيذي للخزانة والعلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري، غادة البيلي، إلى انعقاد الاجتماع التأسيسي الذي تم خلاله التوقيع على الاتفاقية الخاصة بهذا التحالف من قبل البنوك المؤسسة.

وأوضحت أن تأسيس هذا التحالف يأتي بناء على مبادرة قدمها #بنك_التنمية_الصيني لتكوين كيان يضمه وبعض البنوك العربية بهدف تعزيز التعاون بينهم في العديد من المجالات الاقتصادية، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية وتطوير الصناعة، وذلك عن طريق مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتقديم التمويل اللازم للمشروعات الكبرى بالدول المشاركة.

وأضافت أن الاهتمام بتكوين هذا التحالف يأتي في ضوء الشراكة الأساسية للدول العربية مع جمهورية الصين في نطاق "مبادرة حزام واحد – طريق واحد" والمردود الإيجابي المتوقع أن يعود على تلك المبادرة نتيجة تكوين هذا التحالف، وكذا المساهمة الإيجابية في تنمية اقتصاد الدول الأعضاء في التحالف الذي سينعكس بشكل إيجابي واضح على تلك المبادرة.

وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيي أبو الفتوح، إن تأسيس هذا التحالف يمثل مرحلة جديدة في العلاقات التي تربط بين بنك التنمية الصيني والبنوك العربية والتي ستدفع قدماً وبكفاءة مبادرة (One Belt One Road).

وأشار إلى أن تواجد البنك الأهلي المصري بدولة الصين يمتد منذ عام 1999، حيث بدأ نشاطه في صورة مكتب تمثيل الأمر الذي جعله أول بنك مصري إفريقي يتواجد بدولة الصين.

وأضاف أنه بعد ثماني سنوات من النجاحات المستمرة التي حققها مكتب تمثيل البنك في شنغهاي والتي تزامنت مع الازدياد المطرد في حجم التبادل التجاري بين البلدين ولقناعة البنك بأهمية تعظيم دوره في #السوق_الصينية قام في عام 2008 برفع مستوى مكتب التمثيل ليصبح فرعا يمارس أعمال مصرفية متنوعة ليقوم بدور هام ومحوري في تسهيل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وذكر أنه في أواخر عام 2017 حصل على ترخيص للتعامل بالعملة المحلية، الأمر الذي سيساهم في دعم دور البنك الأهلي كمؤثر رئيسي في تيسير الأنشطة التجارية بين الصين ومصر من ناحية وبين الصين والدول العربية والإفريقية من ناحية أخرى.

وتابع أبو الفتوح، أن الترخيص للبنك الأهلي للتعامل بالعملة المحلية في الصين سيسمح له بالقيام بدور أكثر فاعلية في مبادرة طريق الحرير.