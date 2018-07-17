"العربية" تكشف تفاصيل مسار صفقة أحدث اندماج مصرفي خليجي

بعد نحو عامين من الأخبار المتضاربة، أفصح بيت التمويل الكويتي، أمس، عن دعوته بنك الأهلي المتحد البحريني إلى توقيع اتفاقية تفاهم وسرية معلومات لبدء دراسات تقييم الاندماج بين البنكين. ورد الأخير فورا في إفصاح آخر للبورصة بتلقيه الخطاب، مؤكدا أنه سيكون مرهونا بتقديم معدل عادل لتبادل الأسهم بين البنكين، وستتم دراسته من بنوك عالمية.

وقالت مصادر ذات صلة بالاندماج لـ"العربية"، إن مسار الصفقة من الآن سيكون كالتالي:

- انتظار اجتماع مجلس إدارة الأهلي المتحد للموافقة على توقيع اتفاقية التفاهم.

- الاتفاق بين الطرفين على سعر أولي مبدئي لكيفية تبادل الأسهم، ويتوقع أن يحتاج ذلك بين 6 و8 أسابيع.

- في حال الاتفاق على السعر المبدئي ستبدأ إجراءات فتح الدفاتر أو الدراسة النافية للجهالة.

- قد يتغير السعر المتفق عليه بناء على معطيات الدراسة النافية للجهالة.

وقالت المصادر إن هذه الإجراءات تحتاج إلى وقت طويل لن تقل عن سنة، كما أن الاندماج الفعلي قد يصل إلى سنتين، في حال أخذ في عين الاعتبار أن "الأهلي" بنك تقليدي، وأن أمامه مهمة تحويل عملياته للإسلامية قبل الاندماج.

ملاك بيت التمويل والأهلي المتحد

وكان مجلس إدارة بيت التمويل، الذي يتشكل من كبار ملاك البنك الإسلامي، يمثلون جهات حكومية بنسبة 48%، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، قد اجتمع واتخذ قرارا بدعوة "الأهلي" للاندماج بعد أن حصل اتفاق جماعي على المضي في هذا الملف كما علمت "العربية".

وتتشكل قائمة ملاك بيت التمويل كالتالي:

•الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي للدولة) 24%.

•الهيئة العامة لشؤون القصر بنسبة 10.5%.

•الأمانة العامة للأوقاف بنسبة 7.3%.

•المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 6.19%.

•ملكيات مؤثرة متفرقة للقطاع الخاص الكويتي دون 5%.

أما بالمقابل، فتتشكل قائمة كبار الملاك في "الأهلي المتحد" كالتالي:

•المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية بنسبة 18.7% (وهي تمتلك في البنكين).

•الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين بنسبة 10%.

•شركة التمدين الاستثمارية التابعة لمجموعة المرزوق الكويتية بنسبة 8% (لديها ملكية أيضا في "بيتك" لكنها غير معلنة كونها دون 5%).

•الشيخ سالم الصباح 5.36%.

•مؤسسة التمويل الدولية بنسبة 5.16%.

وكانت الشائعات ترددت بقوة في الأيام الأخيرة حول عودة إحياء ملف الاندماج بين البنكين، الذي شغل السوق الكويتية لمدة عامين، وسط نفي متواصل من الطرفين بوجود مفاوضات متقدمة في الاندماج، رغم تأكيد "بيتك" وجود نوايا للاندماج مع "الأهلي" ضمن خطة مجلس الإدارة للتوسع خارج الكويت.

حجم الاندماج الجديد

وفي حال تمت صفقة الاندماج بين "بيتك" و"الأهلي المتحد" البحريني، فسيظهر كيان مصرفي خليجي ضخم جديد يمتد بين الخليج وإفريقيا وأوروبا وجنوب آسيا كالتالي:

•سيشكل الاندماج أحد أكبر البنوك الخليجية بأصول تصل إلى نحو 90 مليار دولار.

•يعتبر بيت التمويل الكويتي واحدا من أكبر المصارف الإسلامية في العالم، ويبلغ رأسماله 634 مليون دينار أو نحو 1.9 مليار دولار).

•يمتلك "بيتك" بنوكا في تركيا وألمانيا والبحرين وماليزيا.

•في المقابل، يبلغ رأسمال مجموعة البنك الأهلي المتحد البحريني 1.9 مليار دولار.

•لدى المجموعة البحرينية وحدات تابعة أو زميلة واستثمارات في بريطانيا ومصر وليبيا والعراق وسلطنة عمان والكويت.