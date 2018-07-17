الفيدرالي: سنواصل الرفع التدريجي لمعدلات الفائدة

المصدر: واشنطن – أ ف ب

أعلن رئيس الاحتياطي #الفيدرالي_الأميركي جيروم باول، الثلاثاء، مواصلة الرفع التدريجي لمعدلات الفائدة، نظرا لأن التوقعات المستقبلية لا تزال قوية رغم الغموض السائد بشأن السياسة التجارية.

وأعرب باول عن تفاؤله بالاقتصاد الأميركي، مشيرا إلى أن استحداث الوظائف لا يزال قويا، كما أن التضخم يراوح معدله المستهدف، أي نسبة 2%.

وإضافة إلى الخفض الضريبي الأخير، فإن الاستثمارات القوية تزيد من إنفاق المستهلكين ولا تزال الاستثمارات قوية، كما قال باول في شهادته نصف السنوية أمام لجنة المالية في مجلس الشيوخ.

إلا أنه أقر بـ"صعوبة التنبؤ بالنتيجة النهائية للمناقشات الحالية حول السياسة التجارية"، في إشارة واضحة إلى الرسوم المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد #ترمب على الصين والعديد من الشركاء التجاريين.

وكان صندوق النقد الدولي حذر، الاثنين، من تصاعد #التوترات_التجارية، وأنه في حالة تنفيذ تهديدات الرسوم فإن ذلك قد يعوق النمو العالمي والاستثمارات.

إلا أن باول قال إن لجنة السوق المفتوحة في البنك التي تحدد معدلات الفائدة مرتاحة لجهود البنك بإعادة السياسة النقدية إلى طبيعتها ورفع الفائدة وخفض حجم الاستثمارات عقب الأزمة المالية في 2008.

وقال باول في شهادته المعدة مسبقا "وسط قوة سوق الوظائف واقتراب التضخم من هدفنا، وتوازن المخاطر بالنسبة للتوقعات المستقبلية، تعتقد لجنة السوق المفتوح أنه في الوقت الحالي فإن أفضل مسار هو الرفع التدريجي لمعدلات الفائدة الفيدرالية".

وكانت اللجنة رفعت معدل الفائدة المعياري بربع نقطة مئوية في اذار/مارس وحزيران/يونيو، ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد رفع الفائدة مرتين أخريين هذا العام.