الإمارات.. أصول المصارف ترتفع إلى 2.7 تريليون درهم

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في #الإمارات شاملاً القبولات المصرفية إلى 2.749 تريليون درهم، مع نهاية شهر يونيو 2018، بنمو نسبته 0.5% وقدره 13 مليار درهم مقارنة مع 2.736 تريليون درهم تقريباً خلال شهر مايو.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.3% من 1.6173 تريليون درهم، في نهاية شهر مايو 2018 إلى 1.6223 تريليون درهم بنهاية شهر يونيو، وفقاً للإحصاءات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي.

وخلال شهر يونيو 2018، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 12.5 مليار درهم، نتيجة ارتفاع بمقدار 14.3 مليار درهم في ودائع المقيمين على الرغم من انخفاض بـ1.8 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.