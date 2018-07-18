البركة: رفعنا أصولنا في مصر من 60 إلى 100 مليار جنيه

قال عدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "البركة" المصرفية في لقاء مع "العربية"، إن المجموعة زادت أصولها في #مصر من 60 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه خلال عامين، واصفاً السوق المصرية بالواعدة.

وأضاف أن المجموعة تعتزم الوصول بعدد فروعها في مصر إلى 50 فرعاً بحلول 2020، وفق دراسة وافية حول التوسع في السوق المصرية.

وأشار إلى أن "البركة" متواجدة في 16 دولة، 12 منها عربية، وآخر توسع لها في المنطقة تم في المغرب عبر تأسيس بنك التمويل والإنماء التابع للمجموعة، وتحت إدارتها بالشراكة مع BMCE أحد أكبر البنوك الخاصة في المغرب.

ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة "البركة" المصرفية إلى أنهم ينظرون إلى منطقة الخليج لإيجاد فرص، إلى جانب التوسع في شرق آسيا، وتحديداً إندونيسيا والصين.

وقال إن مجموعة "البركة" المصرفية أوجدت منذ 5 سنوات خطتين صادق عليهما مجلس الإدارة، الأولى تخص شرق إفريقيا في أوغاندا وكينيا وتنزانيا، وأخرى تخص آسيا.