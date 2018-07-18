نمو أرباح ENBD الفصلية 30% إلى 2.63 مليار درهم

نمت أرباح بنك #الإمارات_دبي_الوطني خلال الربع الثاني من العام الحالي بـ30%، مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، لتسجل 2.63 مليار درهم، لتكون بذلك أعلى من متوسط توقعات المحللين البالغة 2.2 مليار درهم.

ويأتي هذا النمو بالأرباح بدعم من ارتفاع دخل الفوائد والدخل من #المنتجات_التمويلية والاستثمارية الإسلامية، إلى جانب تحقيق أرباح في شركات زميلة مقابل خسائر في الربع المقابل (التحول إلى الربحية في شركات زميلة).

أما في النصف الأول من العام، نمت أرباح البنك بـ29%، إلى 5 مليارات درهم، بدعم من ارتفاع أرباحه التشغيلية وتضاعف أرباحه في الشركات الزميلة نحو أربع مرات.

إلى ذلك، أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي)، عن صافي #قيمة_الأصول التي حققتها للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي الذي بلغ 289 مليون دولار ( 1.1 مليار درهم)، أو 1.14 دولار أميركي للسهم، وذلك بعد دفع أرباح الأسهم والعائد على رأس المال، ما يُعادل تحقيق عائد ربع سنوي 0.29% بعد معادلة صافي الدخل الإيجاري بانخفاض طفيف في التقييم.

ويبلغ إجمالي قيمة المحفظة العقارية 463 مليون دولار (1.7 مليار درهم)، تشمل استثمارات متنوعة في 11عقاراً من العقارات المكتبية والسكنية والأصول العقارية البديلة.

وبعد سلسلة من عمليات الاستحواذ التي أدت إلى التنويع في محفظة شركة الإمارات دبي الوطني ريت في 2017، بلغت نسبة التخصيص القطاعي 64% للعقارات المكتبية و20% للعقارات السكنية و16% للعقارات البديلة - بما في ذلك المدارس وسكن الطلبة ومنافذ البيع بالتجزئة. وارتفعت نسبة إشغال المحفظة من 89% في الربع السابق لتصل إلى90 % في الربع الأول. كما ارتفع العائد الإجمالي ليصل إلى 8.4 %، نظراً لنجاح الجهود المبذولة في مجال التأجير في المحفظة السكنية.