روسيا تغادر نادي "الدائنين الكبار" لأميركا

لم تعد روسيا على لائحة أكبر الجهات الدولية الحاملة لسندات خزينة أميركية، وذلك بحسب تقرير نشرته وزارة الخزانة يوم الثلاثاء.

وكانت موسكو تملك في مايو 14,9 مليار دولار من سندات الخزينة الأميركية، ولم تعد بالتالي على قائمة الجهات الـ33 الأكثر حيازة للدين الأميركي والتي تنشرها وزارة الخزانة بشكل منتظم.

وكانت روسيا لا تزال ضمن القائمة في أبريل وذلك في المرتبة الـ22، عندما كانت تملك 48,7 مليار دولار من #السندات_الأميركية.

وفي مارس كانت موسكو في المرتبة الـ16 من الترتيب مع 96,05 مليار دولار، بعد أن كانت تملك أكثر من 100 مليار دولار بين أبريل وديسمبر 2017.

ولم توضح وزارة الخزانة التي تنشر بياناتها بفارق شهرين، ما هي المرتبة التي باتت تحتلها #روسيا على هذه اللائحة.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة عند سؤاله حول هذا التراجع الحاد في الاستثمارات الروسية، إن وزارته "لا تعلّق على تفاصيل المستثمرين"، مضيفاً أن "سوق السندات الأميركية هي الأهم والأكثر سيولة في العالم"، وأن "الطلب لا يزال قوياً".