نمو أرباح "بنك الخليج" الفصلية 19% إلى 53 مليون دولار

أظهرت البيانات المالية لبنك الخليج ارتفاع أرباح الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 19.4% على أساس سنوي.

وبحسب نتائج البنك للبورصة الكويتية، اليوم الخميس، بلغت أرباح الفترة 16 مليون دينار (52.9 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 13.4 مليون دينار (44.3 مليون دولار) للربع الثاني من 2017.

وحقق البنك أرباحاً نصف سنوية بقيمة 26.81 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 22.76 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي، بارتفاع في الأرباح نسبته 17.8%.

وقال البنك في بيان للبورصة، إن ارتفاع أرباح الفترة يعود إلى الزيادة في صافي إيرادات الفوائد والتي قوبلت جزئياً بالانخفاض في الإيرادات التشغيلية الأخرى من غير الفوائد والزيادة في المصروفات التشغيلية.

وأضاف أن ارتفاع إيرادات الفوائد جاء مدفوعاً بالنمو القوي للنشاط وتحسن الهوامش.

وكانت أرباح البنك ارتفعت 15% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 10.81 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 9.36 مليون دينار لنفس الفترة بالعام الماضي.

وحقق البنك أرباحاً سنوية للعاك الماضي بقيمة 48.02 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 42.94 مليون دينار في عام 2016، بنمو نسبته 11.8%.