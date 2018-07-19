نمو الأرباح الفصلية لبنك برقان 43% إلى 30 مليون دينار

ارتفعت أرباح #بنك_برقان الكويتي في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 43%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 30 مليون دينار.

وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات EFG- HERMES البالغة 20 مليون دينار.

أما أرباح النصف الأول، فقت نمت بنسبة 30% لتصل إلى 50 مليون دينار.

وعزت الشركة البنك ارتفاع صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى ارتفاع الربح التشغيلي.

وكشف البنك أن جودة الأصول تحسنت حيث انخفضت نسبة #القروض_المتعثرة إلى إجمالي القروض من 4.3% إلى 2.8% بينما وصلت نسبة التغطية إلى 168.5%، وذلك في النصف الأول من هذه السنة مقارنة مع الفترة نفسها مع العام الماضي.