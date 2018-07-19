نمو الأرباح الفصلية لـ"الإنماء" 27% إلى 621 مليون ريال

ارتفعت أرباح #مصرف_الإنماء في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 27%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 621 مليون ريال.

وجاءت الأرباح الفصلية أعلى من متوسط توقعات المحللين البالغ 587 مليون ريال.

أما أرباح النصف الأول من هذا العام ، فقد نمت بـ32% إلى 1.2 مليار ريال.

عزا المصرف ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي إيرادات العمليات.

وارتفعت إجمالي إيرادات العمليات بنسبة 16٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في إيرادات التمويل والاستثمارات بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الخدمات المصرفية ودخل التوزيعات.