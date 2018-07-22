المركزي الأردني: 9% تراجع الاحتياطي الأجنبي

أعلن البنك المركزي الأردني انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9 في المئة، ليصل إلى 11.13 مليار دينار أردني، مقارنة مع 12.171 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

وأوضح البنك في بيان له أن مقدار التراجع في رصيد الاحتياطات الأجنبية للأردن بلغ 1.03 مليار دينار أردني في أول ستة أشهر من العام.

وأشار البنك إلى أن احتياطي العملات الأجنبية بلغ 9.839 مليار دينار أردني في نهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة مع 10.698 مليار دينار أردني في نهاية العام 2017، بنسبة تراجع نسبتها 8 في المئة.