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الطلب على قروض الشركات بالإمارات يرتفع تدريجياً

المصدر: دبي - رويترز
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أظهر مسح لمصرف #الإمارات_المركزي أن الطلب على #قروض_الشركات في دولة الإمارات ارتفع بشكل متوسط في الربع الثاني من العام، بينما تعافى الطلب على القروض الشخصية قليلا بعدما هبط في الربع السابق.

وارتفع مؤشر صافي إقراض #الشركات، محسوبا على أساس النسبة المرجحة للمستجيبين الذين أفادوا بزيادة الطلب مخصوما منها من أفادوا بتراجع الطلب، إلى زائد 11.8 في الربع الثاني من زائد 4.6 في الربع الأول.

وفي الربع الحالي، يتوقع المستجيبون أن يرتفع المؤشر إلى زائد 16.3، بينما يعتقدون أن معايير الإقراض ستشهد مزيدا من التشدد، بحسب المركزي.

كلمات دالّة

#الإمارات المركزي, #الشركات, #قروض الشركات

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