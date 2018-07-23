"بيتك" يعلن خارطة طريق الاندماج مع "الأهلي البحريني"

قال رئيس مجلس الإدارة في #بيت_التمويل_الكويتي (بيتك) حمد عبدالمحسن المرزوق، إن التوجه الاستراتيجي لـ"بيتك" للاندماج مع #بنك_الأهلي البحريني ستكون له مزايا إيجابية، سواء على مستوى #تحسن_الربحية أو جودة الأصول أو على صعيد #تنوع_المخاطر والتوزيع الجغرافي والمتوقع أن ينعكس على "بيتك" و"المتحد" ومساهميهما.

مراحل الاندماج

وأضاف أن عملية دراسة الدمج ستتم على مراحل متعددة، حيث سيتم في المرحلة الأولى إجراء التقييم من قبل مستشارين عالميين بهدف تحديد سعر التبادل العادل المبدئي بين سهمي "بيتك" و"المتحد" من واقع البيانات المالية المنشورة لهما.

أما المرحلة الثانية فهي دراسات التقصي النافي للجهالة والتي ستتم على البنكين في حال تمت الموافقة من قبلهما على معدل التبادل المبدئي، حيث ستتم مخاطبة بنك الكويت المركزي والبنك المركزي البحريني والجهات الرقابية الأخرى لأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء بإجراءات التقصي.

وفي حال إتمام المرحلتين واتفاق البنكين على نتائجهما، فإن المرحلة الثالثة والأخيرة تقتضي إعداد خطة العمل المستقبلية للكيان المصرفي الجديد والإجراءات التنفيذية سواء في الكويت أو مملكة البحرين أو أي دول أخرى.

من جهه أخرى، قال الأهلي المتحد إن الاندماج مع "بيتك" سيخلق كيانا مصرفيا بين الأكبر بالمنطقة وسيحقق ملاءة مالية أعلى للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

كيان مصرفي أكبر

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الأهلي البحريني حمد الحميضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع بيت التمويل الكويتي للنظر في توحيد أعمال المصرفين: "تضع مذكرة التفاهم المبدئية التي وقعها الجانبان إطارا منظما لبحث إمكانية قيام كيان مصرفي مشترك ينتظر في حال التوصل إلى اتفاق بشأنه أن يكون من بين أكبر مصارف المنطقة، ويتيح للكيان المشترك الجديد قدرات مالية وفنية أكبر، وملاءة رأسمالية أعلى للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي".

موضوع يهمك أصدرت شركة "هيرميس" تقريرا حول اندماج مرتقب بين بيت التمويل الكويتي "بيتك" والأهلي المتحد... هذه افتراضات هيرمس لصفقة اندماج "بيتك" و"الأهلي المتحد" بنوك وتمويل

وأضاف: "يأتي توقيع مذكرة التفاهم انسجاما مع استراتيجية العمل طويلة المدى التي تبناها مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد منذ تأسيسه في 2000 والرامية لأن يتحول البنك سواء من خلال عمليات اندماج أو استحواذ أو مشاركة مجدية إلى كيان أكبر وأقدر على تلبية تطلعات القاعدة الأوسع من المساهمين والمتعاملين معه وعلى لعب دور محوري وفاعل على الساحة المصرفية الإقليمية والدولية".

وأعلن الأهلي المتحد البحريني أمس في إفصاح لبورصة الكويت، أن البنك وقع على مذكرة تفاهم وسرية معلومات بناء على الطلب الذي تقدم به بيت التمويل الكويتي للاندماج.

وذكر البنك أنه تم تعيين بنكين عالميين لتحديد سعر عادل لتبادل الأسهم بين ملاك البنكين وهما HSBC وكريدي سويس على أن يبدأ الفحص النافي للجهالة والبدء في الحصول على الموافقات الرسمية من السلطات البحرينية والكويتية بعد اتفاق البنكين على سعر عادل للصفقة.

أرباح "الأهلي المتحد"

وأعلن #البنك_الأهلي المتحد البحريني عن تحقيق أرباح صافية بالربع الثاني من العام بلغت 183 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 20% عن الفترة الربعية المقارنة من 2017.

وعلى مدار 6 أشهر، حقق البنك ربحا صافيا بلغ 357 مليون دولار، بنمو يقارب 15 مقارنة بالفترة النصفية نفسها من 2017.

وقال البنك إنه تمكن من احتواء القروض غير المنتظمة عند نسبة 2% من إجمالي المحفظة الائتمانية مقابل 1.9% كما في 31 ديسمبر 2017، ومواصلا تأمين تغطية متحفظة من المخصصات المرصودة إزاء هذه الأصول بلغت نسبتها 89% مقابل 85% في 31 ديسمبر 2017.

فيما ارتفعت كذلك نسبة تغطية إجمالي #المحفظة_الائتمانية من المخصصات العامة والمحددة، بما فيها تلك المرصودة احترازيا لأي تدنيات ائتمانية محتملة وفقا للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية IFRS 9، إلى 229% كما في 30 يونيو 2018 مقابل 154.3% في 31 ديسمبر 2017، وذلك فضلا عن الضمانات العينية الكبيرة المتاحة للبنك قبالة هذه الأصول.