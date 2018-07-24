2.6 مليار ريال أرباح "الأهلي التجاري" بنمو 6.7%

ارتفعت أرباح البنك #الأهلي_التجاري السعودي الفصلية إلى 2.579 مليار ريال، في الربع الثاني من 2018، مقابل 2.417 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 6.7%، ومقابل 2.987 مليار ريال في الربع السابق، بتراجع 13.66%.

وأرجع البنك ارتفاع صافي الربح مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة لارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 4.1%، ويعود ذلك للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل الاستثمارات، كما انخفضت مصاريف العمليات الأخرى بالصافي.

وقال #البنك_الأهلي إن ذلك قابله ارتفاع بنسبة 1.9% في إجمالي مصاريف العمليات بسبب ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية الأخرى ورواتب ومصاريف الموظفين، فيما انخفض مخصص خسائر التمويل.

وبلغت قيمة أرباح البنك الأهلي التجاري 5.566 مليار ريال في النصف الأول من 2018، مقابل 5.120 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 8.71%.

مخصص خسائر التمويل بالصافي بلغ خلال الربع الحالي 341 مليون ريال سعودي، مقابل 478 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 28.7%.

وبلغ مخصص خسائر التمويل بالصافي خلال الفترة الحالية 333 مليون ريال سعودي، مقابل 900 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 63.0%.