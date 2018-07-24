ارتفاع أرباح بنك البلاد 16% لـ237.6 مليون ريال

ارتفعت أرباح #بنك_البلاد السعودي إلى 275.9 مليون ريال، في الربع الثاني من 2018، مقابل 237.6 مليون ريال، في الربع الثاني من 2018، بنمو 16.12%، و256.1 مليون ريال، في الربع السابق بنمو 7.73%.

وبلغت قيمة الأرباح الإجمالية لبنك #البلاد بالربع الثاني 842.7 مليون ريال، مقابل 712.5 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 16.8%.

وقال البنك إن ارتفاع صافي الربح جاء مدعوما بارتفاع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 16.8٪، مع ارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية بالإضافة إلى الارتفاع في توزيعات أرباح ومكاسب تحويل عملات أجنبية و صافي دخل وأتعاب العمولات ودخل العمليات الأخرى وصافي مكاسب الاستثمارات.

من جانب آخر ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 17٪ وذلك نتيجة للارتفاع في مخصص انخفاض التمويل وموجودات مالية أخرى بالإضافة إلى مصاريف عمومية وإدارية أخرى ومصاريف الرواتب وما في حكمها وقابلها انخفاض في مصاريف الإيجارات والاستهلاكات.

وبلغت قيمة الأرباح الصافية للبنك في النصف الأول من 20187، نحو 532 مليون ريال، مقابل 464.3 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 14.58%.