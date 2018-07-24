تراجع أرباح السعودي الفرنسي 8% لـ 921 مليون ريال 

حقق #البنك_السعودي_الفرنسي أرباحاً فصلية لفترة الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 921 مليون ريال بتراجع نسبته 8.3% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل البنك بحسب البيانات المالية المرحلية التي صدرت عنه ونشرت اليوم على موقع سوق الأسهم السعودية #تداول ما قيمته نحو 2.03 مليار ريال أرباحاً صافية للنصف الأول من العام الحالي بتراجع 3.6% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع البنك تراجع أرباحه الفصلية بالمقارنة مع العام الماضي، إلى "انخفاض صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 18.54%".

ويعود هذا الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومخصص خسائر الموجودات المالية الأخرى ومصاريف العمليات الأخرى.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.15% نتيجة زيادة صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الأتعاب والعمولات ودخل المتاجرة، وقوبل ذلك جزئياً بانخفاض في مكاسب الأدوات المالية المقتناة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر ومكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة ودخل الصرف الأجنبي ودخل توزيعات الأرباح، بإضافة إلى دخل العمليات الأخرى.