200 مليون درهم صافي أرباح بنك الشارقة بالنصف الأول

ارتفعت أرباح #بنك_الشارقة خلال النصف الأول من 2018 إلى 200 مليون درهم إماراتي، بنسبة نمو 31% مقارنة بأرباح الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل 279 مليون درهم، بارتفاع 728%، فيما بلغ إجمالي إيرادات العمليات 348 مليون درهم بارتفاع 6%.

وحقق بنك #الشارقة إجمالي صافي إيرادات من العمليات بقيمة 355 مليون درهم إماراتي، بارتفاع 18%، وبلغ إجمالي الموجودات 29.607 مليون درهم، بانخفاض 3%.

وبلغ صافي قروض وسلفيات وقدره 16.079 مليون درهم، بانخفاض 8% مقارنة مع نهاية ديسمبر من العام الماضي.

وبلغت قيمة إجمالي ودائع العملاء 20.272 مليون درهم، بانخفاض بنسبة 6% مقارنة مع 31 ديسمبر 2017.